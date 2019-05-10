Пушкинский музей покажет проект к 500-летию Тинторетто в Москве и Петербурге

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина после Венеции покажет выставку "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто" в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила директор музея Марина Лошак.

Выставка, посвященная 500-летию со дня рождения Тинторетто, организована совместно с российским фондом Stella Art Foundation. Она торжественно открыта в церкви Сан-Фантин в историческом районе Сан-Марко. Для публики выставка будет работать с 11 мая по 11 сентября, во время проведения в Венеции арт-биеннале.

"Мы планируем показать этот проект в Москве. Привезем больше Тинторетто, мы уже договариваемся об этом. И в какой-то другой версии покажем проект в Санкт-Петербурге", - сказала Лошак.

Она добавила, что это произойдет не в 2019 году. "Это связано с новым пространством музея, в котором это должно быть", - пояснила директор Пушкинского музея. В настоящее время продолжается создание музейного городка, где и пройдет выставка, посвященная Тинторетто.

На выставке в Венеции представлены работы россиян Дмитрия Крымова и Ирины Наховой, американского видеохудожника Гари Хилла и группы художников из Цюриха IMediengruppe Bitnik. После биеннале медиаработы современных художников пополнят коллекцию Пушкинского музея. Также посетители могут увидеть ранее утраченную картину Тинторетто "Происхождение любви" и произведения последователя Тинторетто - итальянского абстракциониста Эмилио Ведовы.

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году - "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение.