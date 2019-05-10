Порядка 280 пар примут участие в Международном большом офицерском балу в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Порядка 280 офицерских и гражданских пар примут участие в VI Международном большом офицерском балу в Севастополе, который пройдет 16 июня. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Культурное событие в 2019 году посвящено Дню России, 236-й годовщине со Дня основания города-героя Севастополя, пятилетию возвращения Крыма и Севастополя в состав России и 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Художественная тематика бала - "Звезда пленительного счастья". В этом году для участия в танцевальной программе планируется подготовить порядка 150 офицерских и 130 гражданских пар", - говорится в сообщении.

В программе предстоящего события - военный бальный парад, дефиле оркестра Черноморского флота, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальные танцы. Бал традиционно пройдет под открытым небом, на берегу Черного моря на площади Михайловской Береговой Батареи.

"Подготовка к благотворительному балу уже находится на завершающей стадии. В течение трех месяцев для участников проводились танцевальные занятия, присоединиться к которым можно было на любом этапе", - отметили в пресс-службе флота.

Большой Севастопольский офицерский бал проводится в Севастополе с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", он проводится при содействии Черноморского флота РФ, Минкультуры России, правительств Севастополя и Республики Крым.