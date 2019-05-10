"Яндекс. Музыка" подготовила онлайн-инсталляцию к 20-летию первого альбома Земфиры

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Онлайн- и офлайн-инсталляции, посвященные 20-летию со дня выхода первого альбома Земфиры, были подготовлены участниками фан-клуба певицы и сервисом "Яндекс.Музыка". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Яндекс.Музыки".

"10 мая исполняется 20 лет с выхода первого альбома Земфиры, того самого, с "Почему", "Ариведерчи", "Маечками", "СПИДом" и обоями в цветочек на обложке. "Яндекс.Музыка" и участники фан-клуба подготовились к дню рождения. В онлайне мы создали интерактивную комнату-трибьют первому альбому Земфиры", - говорится в сообщении.

В центре Москвы на улице Льва Толстого, 16 был установлен арт-объект, посвященный альбому. "В комнате, оформленной по цитатам из первого альбома, можно найти артефакты из песен, например, ворон-москвичек на балконе или кассетный плеер, с которым не расставались подростки 20 лет назад. Идею инсталляции нам подсказали участники фан-клуба. На первом лицензионном диске Земфиры в коллекционном издании кроме фона из обоев в цветочек в углу стоял небольшой стул, мы взяли обложку за основу и превратили ее в сцену-фотозону, на которой ожили цветы, а стул стал общим для всех, кому дороги воспоминания о первом альбоме", - добавили в пресс-службе.

Инсталляция будет открыта для всех желающих до 13 мая.