Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики

ВЕНЕЦИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Биеннале современного искусства, 58-я по счету, открывается в субботу в Венеции. В этот же день станут известны обладатели главных наград смотра - "Золотых львов".

Тема нынешней биеннале, куратором которой выступает директор лондонской Hayward Gallery Ральф Ругофф, звучит как "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". С 8 по 10 мая прошли превью-показы для специалистов и прессы и торжественные открытия выставок. Для публики биеннале будет работать с 11 мая по 24 ноября.

В день открытия состоится и церемония награждения лучших проектов. Совет директоров биеннале под председательством президента Паоло Баратты объявит обладателей "Золотых львов" - лучшего художника и лучший павильон. "Серебряным львом" отметят лучшего молодого художника. Также объявят обладателя специального приза жюри.

Ранее стало известно, что "Золотого льва" за вклад в искусство получит американский скульптор и поэт Джимми Дарем. Как отметил Ругофф, художник на протяжении более чем 50 лет продолжал находить "новые, изобретательные и убедительные способы борьбы с политическими и социальными силами, которые сформировали наш мир".

Всего в выставке принимают участие около 80 художников со всего мира и 91 национальный проект. Впервые в Венецианской арт-биеннале участвуют Алжир, Гана, Мадагаскар, Малайзия и Пакистан. Традиционно основные события биеннале проходят в садах Джардини и в Арсенале.

Павильон России

Куратором российского павильона на биеннале выступает не отдельный человек, а целая институция - Государственный Эрмитаж во главе с его директором Михаилом Пиотровским. Комиссар павильона - ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский.

В павильоне представлены инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров. Как ранее рассказал ТАСС Михайловский, на входе гости русского павильона могут увидеть слепки ног знаменитых атлантов, украшающих портик перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице.

В верхнем пространстве павильона - инсталляция Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта. В этом году исполнилось 350 лет со дня смерти художника.

В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег", посвященными Эрмитажу, режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова, а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств. Итогом стала инсталляция, совмещающая документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру. В ней использованы сюжеты картин старых мастеров, в том числе "Возвращение блудного сына". В другом пространстве посетители увидят инсталляцию "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина, выступающего под псевдонимом Шишкин-Хокусай.

Пиотровский рассказал ТАСС, что проект, представленный в павильоне, планируется потом показать в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и других городах.

Тинторетто и Коржев

Одновременно с биеннале свои проекты в Венеции показывают Третьяковская галерея и Пушкинский музей. Третьяковская галерея открыла в Венецианском университете Ка' Фоскари выставку "Гелий Коржев. Назад в Венецию" (Gely Korzhev. Back to Venice), в которую вошло около 50 работ художника.

Возвращение работ Коржева в Венецию произошло спустя 57 лет со времени участия художника в 31-й Венецианской биеннале. Девиз биеннале "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" также перекликается с выставкой Коржева.

Пушкинский музей совместно со Stella Art Foundation представляют в Венеции во время проведения биеннале проект "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто". Выставка будет работать для публики с 11 мая по 11 сентября 2019 года в церкви Сан-Фантин. В нее вошли работы Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла, IMediengruppe Bitnik, а также произведения Тинторетто и его последователя Эмилио Ведовы. После биеннале медиаработы современных художников пополнят коллекцию Пушкинского музея.

Как сообщила ТАСС директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, после Венеции проект покажут в Москве и Санкт-Петербурге, однако пока точные даты неизвестны.