Фестиваль молодых театров "Здесь и сейчас" открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Музей театрального и музыкального искусства открывает в субботу Фестиваль молодых театров "Здесь и сейчас", пригласив к участию независимые экспериментальные труппы с оригинальной эстетикой. Серию показов начнет театр "Открытое пространство", который представит спектакль "Мейерхольд" по пьесе Романа Габриа, который выступил также режиссером и художником-постановщиком, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Театральном музее спектакль "Мейерхольд" расположится не на сцене, а прямо в экспозиции, в эффектном зале театрального авангарда, наполненном артефактами театра [Всеволода] Мейерхольда и его эпохи. В основе постановки с подзаголовком "Нон-фикшн" - подлинная биография знаменитого режиссера ХХ века, бунтаря и революционера", - сказала пресс-секретарь музея Ольга Комок.

Композитор Влад Крылов написал для спектакля оригинальную электронную музыку в стиле IDM. Версия спектакля создана специально для фестиваля и учитывает технические возможности площадки музея.

"Фестиваль "Здесь и сейчас" - своего рода театральный сериал, задуманный Музеем театрального и музыкального искусства год назад. На протяжении театрального сезона музей собрал новые постановки шести независимых, мобильных, но главное, самых ярких и интересных театральных трупп Петербурга, которые еще умеют обходиться без бархатного занавеса, сложной машинерии и объемных декораций", - отметила пресс-секретарь.

Каждый спектакль фестиваля - это выход театра за пределы сцены и одновременно выход музея за рамки своего "жанра", встреча живого современного театрального процесса с артефактами и духом великого театрального прошлого. "Заветная цель фестиваля - обнаружить, поддержать и предъявить зрителю театр XXI века, который завтра будет греметь в Эдинбурге и Авиньоне", - отметила Ольга Комок, напомнив, что это уже второй сезон музейно-театрального проекта, стартовавшего в минувшем году.

В мае-июне посетители музея увидят моноспектакль-исповедь "Сибирь" Театра ненормативной пластики, поставленный режиссером Романом Кагановичем для актера Сергея Азеева. Еще одним участником фестиваля станет Новый императорский театр, который предложит зрителям синтетический проект режиссера Олега Еремина - тотальную инсталляцию "Музей Нового императорского театра", подготовленную специально для этого фестиваля и Театрального музея. По мысли постановщика, театр осваивает такой основополагающий музейный жанр, как выставка, и превращает себя самого в экспонат.