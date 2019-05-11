Умер режиссер Николай Тарханов

ТАСС, 11 мая. Российский режиссер, кинооператор, фотограф, обладатель многих международных наград Николай Тарханов умер 10 мая в Иркутской области в возрасте 51 года. Об этом ТАСС сообщил его друг - иркутский дизайнер Гомбо Зориктуев.

"[Тарханов] скончался 10 мая. Мы познакомились в 1992 году... мы дружили, была такая ватага примерно одного возраста парней, был общий духовный подъем - перестройка... заряженность висела в воздухе. Николай был одной из таких заряженных частиц, он ею и оставался до последних дней, несмотря на то, что много лет прошло, он всегда помогал делом и словом, был другом и товарищем", - сказал Зориктуев.

Известно, что у Тарханова 10 мая резко упало давление. Незадолго до смерти режиссер вернулся из Африки.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года, обучался во ВГИКе на кинооператорском факультете. В качестве оператора-постановщика, режиссера снимал документальное кино. Фильмография включает более 20 игровых и документальных фильмов, в том числе снятых по заказу Госкино. Член Русского географического общества, Гильдии неигрового кино и телевидения, руководил Клубом жанровой и репортажной фотографии в Иркутске.