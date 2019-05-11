"Хор Турецкого" выступил с концертом "Песни Победы" в Вене

ВЕНА, 11 мая. /ТАСС/. Советские песни времен Великой Отечественной войны прозвучали в субботу в исполнении российского музыкального коллектива "Хор Турецкого" и арт-группы Soprano в Вене. Концерт "Песни Победы: Unity Songs" на площади Шварценбергплац у монумента советским солдатам-освободителям организован по случаю 74-й годовщины Победы, передает корреспондент ТАСС.

Зачем "Хор Турецкого" везет за границу "Песни Победы" И почему это работает

Музыканты исполнили известные композиции "Майский вальс", "Темная ночь", "Смуглянка", "Три танкиста", "Ехал я из Берлина", "Хотят ли русские войны", а также другие песни времен Второй мировой войны и современные хиты. Концерт под открытым небом смогли бесплатно посетить все желающие. В общей сложности в этот вечер он собрал на площади более 3 тыс. граждан из России и стран СНГ, а также прочих гостей и жителей австрийской столицы. Дождь с ветром не смогли помешать проведению концерта, потому что многие зрители предусмотрительно принесли с собой зонты.

Песню "День Победы" на сцене с музыкантами исполнил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Гастрольный тур "Песни Победы: Unity Songs" начался 1 мая в Риме, затем музыканты выступили в Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Москве, Праге. После Вены "Хор Турецкого" и Soprano отправятся в Берлин, Циндао, Пекин и Минск. Всего коллективы выступают в 14 городах 12 стран на двух континентах.

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, в 2017 году - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В 2018 году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты в России, Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, Израиле и США.