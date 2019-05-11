В Севастополе открывается 15-й международный кинофестиваль "Победили вместе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Рекордное число участников из-за рубежа ожидается на 15-ом международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который отрывается в воскресенье в Севастополе. Как сообщил ТАСС генеральный директор фестиваля, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, в этом году будут демонстрироваться работы из Израиля, Италии, Китая, США, Франции и других стран.

"Мы ожидаем более 200 участников, большое количество гостей. 50 зарубежных участников, никогда такого не было, это рекордное число. [Иностранные гости представляют] самые разные страны: от США и до Китая. Изначально были заявлены работы из 35 стран, но не все прошли отбор", - сказал он. По его словам, гости фестиваля смогут увидеть работы авторов фильмов и телепрограмм из стран СНГ, Италии, Франции, США, Финляндии, Швеции, Хорватии, Израиля, Румынии, Китая, Польши, Словакии и других.

Рузин уточнил, что впервые кинофестиваль стартует сразу на двух площадках: в Севастополе и на Поклонной горе в Москве. Во время церемонии открытия между двумя площадками будет организован телемост. Кроме того, запланирована концертная программа с песнями из кинофильмов.

В этом году в рамках фестиваля пройдут три международных конкурса кино (телевизионный, документальный и конкурс киношкол) и один национальный конкурс документальных работ - всего будут представлены 88 лент. "У нас короткий метр, фильм-открытие о современной Украине - это очень интересная работа", - отметил собеседник агентства.

О фестивале

Фестиваль "Победили вместе" проводится по инициативе проживающих в Крыму и Севастополе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран-участниц Второй Мировой войны и проводится в городе-герое Севастополе на протяжении 14 лет. Цель фестиваля - вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, передать традиции служения отечеству.

Фестиваль проводит Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ и Черноморского флота РФ. Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов, а в состав жюри входят авторитетные кинематографисты из России и других стран.