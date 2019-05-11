СМИ: умер кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

ТАСС, 12 мая. Французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо умер в возрасте 74 лет в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал France 24.

По его данным, режиссер умер в больнице после продолжительной болезни.

Бриссо снял такие фильмы, как "Звук и ярость" (De bruit et de fureur, 1988), "Белая свадьба" (Noce blanche, 1989), "Тайные страсти" (Choses secretes, 2002). Он дважды становился обладателем наград Каннского кинофестиваля. В 2012 году Бриссо за киноленту "Девушка из ниоткуда" (La Fille de nulle part, 2012) получил главный приз международного кинофестиваля в Локарно.