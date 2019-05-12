Павильон России на биеннале в Венеции за пять дней посетили около 10 тыс. человек

ВЕНЕЦИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Павильон России за дни превью и первый день открытия Венецианской биеннале современного искусства для публики посетили около 10 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС комиссар павильона, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский.

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"Около 10 тыс. человек посетили павильон за 7-11 мая", - сказал он.

Накануне биеннале открылась для публики, до этого несколько дней проходили превью-показы и вернисажи. В день открытия биеннале традиционно были объявлены лауреаты. Лучшим национальным павильоном стал павильон Латвии, специальный приз жюри получил павильон Бельгии.

Лучшим художником был признан Артур Джафа (США), ему достался "Золотой лев", "Серебряным львом", который вручают молодому художнику, наградили Харис Эпамидонду (Кипр). Специального упоминания жюри удостоились художницы Тереза Марголис (Мексика) и Отобонг Нканга (Нигерия). "Золотого льва" за вклад в искусство получил американский скульптор и поэт Джимми Дарем.

Павильон России

Куратором российского павильона на нынешней биеннале выступил не отдельный человек, а целая организация - Государственный Эрмитаж во главе с его директором Михаилом Пиотровским. В павильоне представлены инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров.

Как ранее рассказал ТАСС Михайловский, на входе гости павильона могут увидеть слепки ног атлантов, украшающих портик перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице. В верхнем пространстве павильона - инсталляция Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта. В этом году исполнилось 350 лет со дня смерти художника.

В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег", посвященными Эрмитажу, режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова, а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств. Они создали инсталляцию, совмещающую документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру. В ней использованы сюжеты картин старых мастеров, в том числе работы "Возвращение блудного сына".

В другом пространстве посетители увидят инсталляцию "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина, выступающего под псевдонимом Шишкин-Хокусай. Пиотровский ранее рассказал ТАСС, что проект, представленный в павильоне, планируется потом показать в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и других городах.

О биеннале

Тема нынешней биеннале, куратором которой выступает директор лондонской галереи Хейворд (Hayward Gallery) Ральф Ругофф, звучит как "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". Для публики биеннале будет работать до 24 ноября.

Всего в выставке принимают участие около 80 художников со всего мира и 90 национальных проектов. Впервые в Венецианской арт-биеннале участвуют Гана, Мадагаскар, Малайзия и Пакистан. Традиционно основные события биеннале проходят в садах Джардини и в Арсенале.