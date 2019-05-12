В Ингушетии снимут фильм к 250-летию единения региона с Россией

МАГАС, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют весной 2020 года провести презентацию художественно-документального фильма о добровольном вхождении Ингушетии в состав России. Фильм будет представлен к 250-летию единения северокавказской республики с Россией, рассказал ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Очень важно, чтобы такие памятные и важные даты увековечивались в фильмах или книгах, чтобы последующие поколения не забывали. В фильме будет отражена история Ингушетии, наше участие в знаковых, судьбоносных событиях, происходивших в стране, участие нашего народа, наш характер, патриотизм, мужество. Мы подготовим заявку на грантовую поддержку и подадим ее в Минкультуры РФ", - сказал Евкуров.

Как сообщил ТАСС министр культуры республики Микаэл Базоркин, фильм будет ориентирован не только на местную аудиторию, но и на показ в других регионах страны.

"Идея создания такого фильма появилась уже давно, нами много сделано для реализации этого проекта - мы собрали много документов, наши специалисты работали в архивах, не только региона, но и страны, собрано много интересного и нового для нас материала. Это будет не просто документальный, а художественно-документальный фильм, состоящий не только из сухих фактов, но и с художественным окрасом, чтобы картина была более смотрибельной и интересной для людей разных возрастов и национальностей", - сказал Базоркин.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.