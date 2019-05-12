Заявка на включение музея-заповедника "Танаис" в список ЮНЕСКО будет готова в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Заявка с необходимым пакетом документов для включения археологического музея-заповедника "Танаис" Ростовской области в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО будет готова в 2020 году. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС министр культуры региона Анна Дмитриева.

В 2009 году археологический музей-заповедник "Танаис" стал кандидатом в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сложностей в этом процессе нет, работа ведется. Порядка двух лет - 2019 и 2020 годы, нам надо, для того чтобы завершить оформление заявки, подготовить пакет материалов, сделать переводы. Мы взаимодействуем с музеем-заповедником и комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области", - сказала Дмитриева.

Новый статус привлечет дополнительное внимание туристов к архитектурному памятнику, а также поможет его сохранению, обеспечит более регулярное финансирование на исследования и ремонтно-реставрационные работы, пояснил ТАСС доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке археологического музея-заповедника "Танаис" Сергей Ильяшенко.

"Появление еще одного титульного памятника полезно и для продвижения Ростовской области, и для России, мы будем причастны к всемирному наследию. Мы, по сути, конечно, очень хороший памятник и являемся таковым, а теперь мы это закрепим <…> У нас регулярно проводят археологические практики четыре крупных университета, и это хорошая база для создания научной археологической школы, но все это требует вложений. Конечно, это [новый статус] позволит обратить внимание на эту ситуацию", - отметил ученый.

"Танаис" расположен в 35 км к западу от Ростова-на-Дону у хутора Недвиговка. Танаис был основан в III веке до н. э. греками Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет - с III века до н. э. по V век н. э. По словам Ильяшенко, в первые века н. э. его населяли греки, древние сарматы, миоты.

Город назван по имени реки Танаис (греческое название Дона). Примерно треть города, участки которого были открыты в результате исследований, ведущихся с 1955 года, составляет основу первого из созданных в России археологических музеев-заповедников "Танаис". Остальная часть города находится на территории частных застроек, уточнил Ильяшенко.