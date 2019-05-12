В Таганроге к 160-летию Чехова планируют создать новую интерактивную выставку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. В Таганроге в 2020 году в честь 160-летия со дня рождения Антона Чехова создадут новую интерактивную выставку. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

"Мы готовимся к юбилейной дате. Продолжается работа по созданию новой выставки. Согласно проекту, стоимость экспозиции составит более 15 млн рублей. Мы этот проект обязательно реализуем", - сказала Дмитриева.

Новую выставку оформят в отремонтированном в конце прошлого года доме, в котором Чехов в детстве жил со своими родителями. По словам Елизаветы Липовенко, директора Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника, выставка "не повторит ни одну из тех, что есть сейчас в чеховских музеях". В залах будет включаться видео, которое наполнит помещение выставки голосами членов семьи Чехова.

Дмитриева добавила, что в регионах России пройдут показы обменной выставки "Лето с Чеховым". "17 марта показ прошел в Московской области, в музее-заповеднике в Мелихово. Также выставку будет представлена в чеховских библиотеках Истры, Ярославля. В юбилейном году ее увидят жители Ростовской области в Таганроге", - пояснила министр культуры региона.

Антон Чехов родился 29 января 1860 года в городе Таганроге. Будущий писатель учился в таганрогской гимназии, окончил медицинский факультет Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова) по специальности "уездный врач". Является автором всемирно известных пьес "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", "Чайка", которые многократно ставили в театрах и экранизировали.

В 1892 году Чехов купил под Москвой имение Мелихово (ныне Государственный мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова). Там на свои средства открыл медицинский пункт, работал участковым врачом во время эпидемии холеры, строил школы. В 1904 году скончался от обострения туберкулеза.