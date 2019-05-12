В Севастополе открылся международный кинофестиваль "Победили вместе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Пятнадцатый международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" торжественно открылся в Севастополе.

"От лица правительства города Севастополя приветствую и поздравляю с открытием Севастопольского международного фестиваля. 35 стран-участников, 38 регионов России, 500 работ заявлено на фестиваль - это уже рекорд, надеюсь, что по числу зрителей мы в этом году тоже побьем все рекорды, чтобы память была сохранена в молодых умах, чтобы героические поступки наших воинов-победителей были не забыты и всегда наставляли нас на мирное существование", - сказал в своем приветствии в эфире местного канала "Икс-ТВ" и.о. замгубернатора Иван Кусов.

В этом году ожидается более 200 участников, 50 из них - зарубежные гости, представляющие разные страны - от США до Китая. Изначально заявки поступили из 35 стран, однако не все прошли конкурсный отбор. Гости фестиваля смогут увидеть работы авторов фильмов и телепрограмм из стран СНГ, а также из Италии, Франции, США, Финляндии, Швеции, Хорватии, Израиля, Румынии, Китая, Польши, Словакии и других стран.

"Фильмы фестиваля рассказывают правду о войне, она героическая и говорит о том, что все мы - все народы Советского Союза - победили вместе. Хотелось бы, чтобы он [фестиваль] продолжался дальше, это важно для наших детей. Мы обязательно победим вместе", - отметил в ходе торжественного открытия секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В этом году впервые кинофестиваль стартует сразу на двух площадках: в Севастополе и на Поклонной горе в Москве. В рамках фестиваля пройдут три международных конкурса кино - телевизионный, документальный и конкурс киношкол и один национальный - документальных работ. Всего представят 88 лент.

О фестивале

Фестиваль "Победили вместе" проводится по инициативе проживающих в Крыму и Севастополе Героев Советского Союза в память об общем подвиге стран-участниц Второй мировой войны и проводится в городе-герое Севастополе на протяжении 14 лет. Цель фестиваля - вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы войны, передать традиции служения Отечеству.

Фестиваль проводит Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ и Черноморского флота РФ. Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов, в состав жюри входят кинематографисты из России и других стран.