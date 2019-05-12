Свыше 4 тыс. человек приняли участие в культурном фестивале "Рандеву с Россией" в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Свыше 4 тыс. человек приняли участие в ежегодном культурном фестивале "Рандеву с Россией", который в девятый раз прошел в Брюсселе. Праздник, концерт и народные гуляния организовала в парке Элизабет перед базиликой Сакр-Кёр на севере Брюсселя Бельгийская федерация русскоязычных организаций (БФРО) при поддержке посольства России.

Активное содействие организаторам оказали власти коммуны Кукельберг и лично бургомистр Ахмед Ляуж, который также посетил праздник. На большой открытой сцене прошли два музыкальных концерта - детских и взрослых коллективов.

Детская и взрослая части

В детской части под названием "Планета детства", которая открыла праздник, приняли участие порядка 130 детей - учащихся русских школ и различных музыкальных и художественных студий Брюсселя. Во взрослой части во второй половине дня приняли участие свыше 100 артистов. Здесь были коллективы из России, Бельгии и Нидерландов, в том числе ансамбль Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

"Необходимо отметить огромную роль БФРО в объединении российских соотечественников в Бельгии и сохранении их связей с исторической родиной. Выражаю признательность активистам за работу по продвижению русского языка и российской культуры", - сказал на фестивале посол России в Бельгии Александр Токовинин.

Инструмент налаживания отношений

"Этот фестиваль в девятый раз проходит в Брюсселе в год, когда БФРО отмечает десятилетие. Самим фактом своего существования эта организация доказывает способность российской диаспоры к консолидации и интеграции. Что особенно важно в нынешних условиях непростых отношений России и Запада, наша организация и российские соотечественники являются эффективным инструментом налаживания отношений между народами и продвижения образа России в Бельгии", - заявил ТАСС ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов.

В парке были развернуты полтора десятка палаток, где гостям фестиваля давали попробовать блюда национальной кухни, а детям - принять участие в творческих конкурсах. Хотя праздник называется "Рандеву с Россией", помимо организаций русскоязычных соотечественников из разных районов Бельгии в нем приняли участие представители целого ряда национальных диаспор из бывшего СССР, в частности, грузинской, молдавской, узбекской.

"Не самый плохой день"

Для охраны порядка в парке во время фестиваля была выделена группа офицеров местной полиции во главе с комиссаром Александром Жоппаром, которые установили периметр безопасности и обеспечивали контроль всех приходящих на мероприятие.

"Отличная погода, музыка, вкусная кухня и несколько тысяч человек в праздничном настроении - не самый плохой день для офицера полиции", - так охарактеризовал в беседе с корреспондентом ТАСС работу на празднике комиссар Жоппар.