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Михаил Швыдкой проведет творческую встречу с Сергеем Шнуровым в Московском театре мюзикла

Беседа пройдет в рамках серии встреч "Михаил Швыдкой приглашает"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Творческая встреча с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым пройдет в Московском театре мюзикла в рамках цикла мероприятий "Михаил Швыдкой приглашает", организованного художественным руководителем театра.

"Бессменный лидер группировки "Ленинград", поэт и музыкант, актер и телеведущий будет разговаривать "за жизнь" с художественным руководителем Театра мюзикла и честно отвечать на вопросы зрителей в рамках серии встреч "Михаил Швыдкой приглашает", - отметили в пресс-службе театра.

По словам организаторов, Шнуров расскажет о своем отношении к музыкальному театру и жанру мюзикла, о личных границах на сцене, о своем участии в шоу "Голос" на Первом канале, о том, почему часто меняет бэк-вокалисток в коллективе и многом другом. Певец также прочитает зрителям несколько своих последних стихотворений.

Как рассказал ТАСС Швыдкой, Шнуров - воспитанный, интеллигентный, очень хорошо образованный человек, с которым можно говорить о чем угодно.

Сергей Шнуров - лидер и автор большинства песен рок-группы "Ленинград". Также известен как блогер: на своей странице в Instagram музыкант размещает свои стихотворения, зачастую реагирующие на новостную повестку. В 2017 году представил собственную выставку "Ретроспектива брендреализма".

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