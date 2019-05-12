Международный фестиваль искусств памяти Елены Образцовой открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Елена" в честь 80-летия со дня рождения народной артистки СССР Елены Образцовой (1939-2015) в четвертый раз открывается в понедельник в ее родном городе - Санкт-Петербурге. В празднике примут участие звезды мировой оперы, сообщили ТАСС организаторы праздника.

"Первый фестивальный день начнется с посадки сирени в сквере Елены Васильевны Образцовой на пересечении Писарева и Декабристов. Это красивое событие при участии мировых звезд оперы станет увертюрой праздника", - рассказали организаторы. В числе инициаторов фестиваля - директор Международной академии музыки Елены Образцовой, дочь великой певицы Елена Макарова.

В этот же день в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится гала-концерт звезд мировой оперы, который станет открытием Международного фестиваля "Елена". Сам фестиваль продлится до 26 мая.

В фестивале примет участие лауреат премии "Грэмми", солист Мариинского театра, Метрополитен-опера, Оперы Бастилии Ильдар Абдразаков, которого Едена Васильевна незадолго до своей кончины пригласила на должность художественного руководителя Международной академии музыки своего имени. Лучшие воспитанники этой школы также получат возможность выступить на фестивале. Среди других участников - солистка миланского Ла Скала и Римской оперы Даниэла Скиллачи, мексиканский певец, солист Венской оперы, Метрополитен-оперы и Ла Скала Рамон Варгас, заслуженная артистка России Вероника Джиоева, дирижер Фабио Мастранджело (Италия - Россия).

Ежегодный фестиваль "Елена" собирает на одной сцене признанных мастеров вокального искусства и самых перспективных молодых исполнителей, для которых участие в нем открывает дорогу в мир признания и успеха. За минувшие годы он собрал на спектаклях и концертах более 12 тыс. жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Фестивалю предоставлены престижные площадки города. Так, в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича 22 мая, при участии симфонического оркестра "Северная симфония " театра "Мюзик-Холл" солисты Академии Елены Образцовой представят в концертном исполнении оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин". А 25 мая на сцене Концертного зала Мариинского театра в исполнении солистов академии прозвучит опера Пьетро Масканьи "Сельская честь". Концерты фестиваля пройдут в Капелле, Эрмитажном театре, Театре музыкальной комедии.

Петербург - город Образцовой

Одна из самых знаменитых оперных певиц мира Елена Образцова (меццо-сопрано) родилась в Ленинграде, ребенком пережила блокадные испытания, закончила Ленинградскую консерваторию, откуда ее еще студенткой пригласили в Большой театр.

В родном городе Образцова основала конкурс молодых оперных певцов своего имени, который пройдет в сентябре в двенадцатый раз. В Санкт-Петербурге действует созданный ею Культурный центр Елены Образцовой и Международная академия музыки, о которой она мечтала многие годы. Под знаком 80-летия со дня рождения артистки в городе пройдет целый ряд культурных событий.