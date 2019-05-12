"Хор Турецкого" планирует расширить географию концертов

БЕРЛИН, 13 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano ("Сопрано") планируют в дальнейшем расширить географию концертов в рамках проекта "Песни Победы". Об этом сообщил в воскресенье вечером журналистам основатель и руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

"Да, мы планируем, что на нашей карте появятся Бельгия, Белград, София, Братислава", - ответил он на соответствующий вопрос корр. ТАСС. "Но следующий год для нас, для России, для стран бывшего СССР очень важен, поскольку это будет год 75-летия освобождения Европы и СССР от фашизма. И мы планируем тур от Волгограда до Берлина", - отметил он.

"То есть это будут города-герои, города воинской славы - все они войдут в этот тур. Он, наверное, будет длиться два месяца", - уточнил Турецкий.

О проекте

В воскресенье "Хор Турецкого" и Soprano выступили с песнями Победы в Берлине на одной из центральных площадей германской столицы - Жандарменмаркт. Это проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.

В этом году гастрольный тур "Песни Победы: Unity Songs" начался 1 мая в Риме. Затем "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Париже, спели в Вашингтоне и Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Праге и Вене. После Берлина "Хор Турецкого" и "Сопрано" отправятся в Циндао, Пекин и Минск.