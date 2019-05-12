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Сборы новых "Мстителей" за две недели российского кинопроката превысили 2,7 млрд рублей

Второе место по кассовым сборам занял фильм "Отпетые мошенницы"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Фантастический боевик "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), вышедший на российские экраны 29 апреля, продолжает оставаться лидером кинопроката в РФ и в других странах СНГ. За две недели кинопроката фильм собрал более 2,7 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 9 мая по 12 мая.

Ранее сообщалось, что картина первой в истории российского кинопроката преодолела планку в 2 млрд рублей сборов за семь дней. Минувшие выходные принесли фильму 288 млн рублей.

Второе место по кассовым сборам занял комедийный фильм "Отпетые мошенницы" (The Hustle), который вышел в российский прокат 10 мая и собрал за уик-энд более 162 млн рублей. Картина является ремейком популярного фильма "Отпетые мошенники" 1988 года со Стивом Мартином и Майклом Кейном в главных ролях. Сюжет нового фильма режиссера Криса Эддисона вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Главные роли в кинокартине исполнили Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.

Третью строчку рейтинга заняла американская мелодрама "В метре друг от друга" (Five Feet Apart), вышедшая в российский прокат 1 мая. За минувшие выходные лента собрала 42,7 млн рублей.

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