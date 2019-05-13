Фильм "Война Анны" собрал за четырехдневный прокат почти 15 млн рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Картина "Война Анны" Алексея Федорченко, отмеченная кинопремиями "Ника" и "Золотой орел" в главной номинации "Лучший фильм", собрала в четырехдневном российском прокате 14,7 млн рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Фильм шел в прокате 9-12 мая. Продюсеры картины пока не комментируют итоги проката.

Как ранее сказал на пресс-конференции в ТАСС продюсер ленты Андрей Савельев, для проката нестандартного фильма была выбрана нестандартная схема. Четырехдневный прокат ранее уже был организован для другой авторской картины - фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Согласно сюжету картины "Война Анны", вся семья главной героини погибает во время массового расстрела во время Великой Отечественной войны. Сама она чудом остается в живых - мать закрыла ее своим телом. Девочка прячется в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Главную роль исполнила юная Марта Козлова. Она получила премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль". Картина также была удостоена премии российских кинокритиков "Белый слон".

Премьера фильма состоялась летом 2018 года на "Кинотавре" в Сочи, лента считалась одним из фаворитов фестиваля, однако в итоге была отмечена только специальным дипломом жюри за игру Марты Козловой.