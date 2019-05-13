Организаторы XVI конкурса им. Чайковского сделают его максимально открытым

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Оргкомитет XVI Международного конкурса им. Чайковского приложит все усилия, чтобы смотр прошел в атмосфере дружбы и открытости. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель оргкомитета смотра, вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Все будет сделано для того, чтобы конкурс проходил в открытой, дружеской атмосфере, чтобы та молодежь, которая приезжает к нам на конкурс, чувствовала себя комфортно и могла проявить себя с самой лучшей стороны", - сказала Голодец.

Вице-премьер также отметила, что оргкомитет верит "в объективность и высочайший профессионализм выбранного жюри".

"Мы уверены в беспристрастной оценке наших конкурсантов", - добавила она.

В 2019 году у каждой номинации свой председатель жюри: "Фортепиано" - народный артист РФ Денис Мацуев, "Скрипка" - основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартин Энгстрем, "Виолончель" - художественный руководитель-директор нью-йоркского зала Карнеги-холл сэр Клайв Гиллинсон, "Сольное пение" - оперный администратор, в прошлом - заместитель гендиректора по художественным вопросам в Метрополитен-опере Сара Биллингхёрст-Соломон. В номинации "Деревянные духовые инструменты" жюри возглавил российский флейтист, член совета Королевской академии музыки Денис Буряков, а в категории "Медные духовые инструменты" - британский тромбонист, в прошлом - концертмейстер Лондонского симфонического оркестра и Венского филармонического оркестра Йен Боусфилд.

Министр культуры РФ Владимир Мединский добавил, что за ходом конкурса можно будет следить онлайн, включая портал "Культура.рф".

XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Оргкомитет объявил по шесть премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов, по восемь - для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах, по четыре - для певцов и певиц. Суммы наград составят от $2 тыс. до $30 тыс. Среди обладателей первых премий по всем специальностям может быть объявлен только один обладатель гран-при размером $100 тыс.