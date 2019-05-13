Опубликован тизер последней серии "Игры престолов"

почему положительные персонажи "Игры престолов" умирают чаще

Валар Моргулис: почему положительные персонажи "Игры престолов" умирают чаще

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Сериал показывают в десятках стран. Премьеру первой серии заключительного сезона в США посмотрели около 17,4 млн зрителей, в России - около 1 млн.

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. "Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Исландии, Мальты, Марокко, Хорватии, Испании, Канады и США.

Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, последнего - 14 апреля 2019 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся компании HBO в более чем $90 млн.