Около 1 тыс. танцовщиков из разных стран выступят на фестивале в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Танцовщики из России, США, Австралии, Аргентины, Кореи и других стран выступят в Москве на фестивале "Мировые балетные каникулы". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фестиваля.

"Гостей ждут грандиозные концерты с участием почти 1 тыс. танцовщиков из России, США, Австралии, Аргентины, Кореи, Японии, Испании, Италии, Германии, Австрии и Албании <...> Зрителей будут ждать выступления танцовщиков, представляющих самые разные жанры, школы и направления хореографии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе мероприятия - выступления артистов Большого театра России, Михайловского и Новосибирского театров оперы и балета, Los Angeles Ballet, The Tokyo Ballet, Vienna State Opera, Bavarian State Opera Ballet, Berlin State Ballet, Stuttgart Ballet и многих других. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Фестиваль пройдет на ВДНХ с 31 мая по 2 июня. В первый день будут показаны сцены из балетов Петра Чайковского, а также концерт с участием отечественных и зарубежных балетных трупп "Звезды танцующих континентов", который продлится с 19:30 до 23:00.