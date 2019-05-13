Шнуров заявил, что "Ленинград" должен "уступить дорогу молодым"

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Ефимова/. Группа "Ленинград", финальный тур которой стартует 4 июня, готова в будущем рассматривать отдельные предложения о своих концертах. Об этом ТАСС рассказал в понедельник ее лидер, музыкант и поэт Сергей Шнуров.

"Будем рассматривать каждое отдельное предложение. За 100 тыс. (долларов США - прим. ТАСС) выходить не будем. Начиная от 300 тысяч", - сказал он, отметив, что "не депутат, и обещания свои могу не сдерживать".

В целом же, по мнению Шнурова, группе нужно "уступить дорогу молодым".

"Мне кажется, что все, что имеет начало, имеет конец. Мне кажется, что "Ленинград" - это авангард, это передовой фланг. Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки. Поэтому "Ленинград" уступает дорогу молодым", - отметил он.

Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецезурной лексики.