Шнуров может прекратить музыкальную деятельность после роспуска группы "Ленинград"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключил, что может уйти из музыкальной сферы после роспуска коллектива.

"Вы зря говорите, что Сергей Шнуров не может существовать вне музыки. Я помню себя в детском саду - я не играл ни на чем, не пел никаких песен, кроме "Елочки", - сказал Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда" в девяти городах РФ станет последним. Гастроли стартуют 4 июня в Калининграде, затем группа выступит на стадионе "Открытие-Арена" в Москве (14 июня), в Нижнем Новгороде (20 июня), Казани (25 июня), Самаре (30 июня), Екатеринбурге (6 июля), Волгограде (6 сентября), Ростове-на-Дону (13 сентября). Финал турне состоится 12 октября на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Шнуров.