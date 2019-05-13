Шнуров пообещал порадовать поклонников новыми песнями и клипами группы "Ленинград"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группа "Ленинград" в ближайшее время представит два видеоклипа, а также новые песни. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС лидер коллектива Сергей Шнуров.

"Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем", - сказал Шнуров в ответ поклонникам, расстроенным роспуском группы.

Успех коллектива музыкант объяснил тем, что "Ленинграду" удавалось "долгое время делать уникальный продукт".

Музыкант также признался, что завидует долгой творческой биографии певицы Аллы Пугачевой и хотел бы повторить ее успех. "Мне бы хотелось, конечно, как Алла Борисовна <...> Когда мне припоминают эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно у них получилось. Надеюсь, что у меня так получится, но есть шансы, что нет", - отметил он.

Шнуров также сообщил, что не ищет для себя новых источников дохода вместо концертов.

"Я рассмотрю любые предложения, но такой срочности и насущности в том, чтобы что-то зарабатывать, как у обычного русского пенсионера, у меня нет. Мне бы хотелось бы как-то ничем не позаниматься. Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание - это тоже классное занятие", - сказал Шнуров.