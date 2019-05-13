{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шнуров пообещал порадовать поклонников новыми песнями и клипами группы "Ленинград"

Музыкант связывает успех коллектива с тем, что "Ленинграду" удавалось долгое время делать уникальный продукт
Сергей Шнуров Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сергей Шнуров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группа "Ленинград" в ближайшее время представит два видеоклипа, а также новые песни. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС лидер коллектива Сергей Шнуров.

"Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем", - сказал Шнуров в ответ поклонникам, расстроенным роспуском группы.

Успех коллектива музыкант объяснил тем, что "Ленинграду" удавалось "долгое время делать уникальный продукт".

Музыкант также признался, что завидует долгой творческой биографии певицы Аллы Пугачевой и хотел бы повторить ее успех. "Мне бы хотелось, конечно, как Алла Борисовна <...> Когда мне припоминают эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно у них получилось. Надеюсь, что у меня так получится, но есть шансы, что нет", - отметил он.

Шнуров также сообщил, что не ищет для себя новых источников дохода вместо концертов.

"Я рассмотрю любые предложения, но такой срочности и насущности в том, чтобы что-то зарабатывать, как у обычного русского пенсионера, у меня нет. Мне бы хотелось бы как-то ничем не позаниматься. Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание - это тоже классное занятие", - сказал Шнуров.

Теги
РоссияПугачева, Алла Борисовна
Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"
Шнуров считает, что истории вокруг шоу "Голос. Дети" уделяется слишком много внимания
Лидер группы "Ленинград" призвал спокойнее реагировать на это шоу
Читать полностью