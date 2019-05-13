Шнуров пожелал Лазареву удачи на "Евровидении"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".

"Я "Евровидение" очень давно не видел в силу того, что у меня нет телевизора. Сергея Лазарева я знаю, как-то видел его выступление на одной из премий. Желаю ему удачи", - сказал Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.

Музыкант подчеркнул, что не интересуется конкурсом. По его словам, ажиотаж вокруг "Евровидения" он видит только в России.

Конкурс "Евровидение-2019" проходит в Израиле. Полуфиналы и финал смотра состоятся 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев с песней Scream.