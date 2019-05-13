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"Евровидение-2019"

Шнуров пожелал Лазареву удачи на "Евровидении"

При этом лидер группы "Ленинград" подчеркнул, что не интересуется конкурсом
Сергей Шнуров Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сергей Шнуров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".

"Я "Евровидение" очень давно не видел в силу того, что у меня нет телевизора. Сергея Лазарева я знаю, как-то видел его выступление на одной из премий. Желаю ему удачи", - сказал Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.

Музыкант подчеркнул, что не интересуется конкурсом. По его словам, ажиотаж вокруг "Евровидения" он видит только в России.

Конкурс "Евровидение-2019" проходит в Израиле. Полуфиналы и финал смотра состоятся 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев с песней Scream.

Теги
РоссияИзраиль"Евровидение-2019"
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