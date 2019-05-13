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Туле присвоили статус Библиотечной столицы России

В этом году город принимает Всероссийский библиотечный конгресс

ТУЛА, 13 мая. /ТАСС/. Российская библиотечная ассоциация (РБА) присвоила Туле, принимающей Всероссийский библиотечный конгресс, статус "Библиотечная столица" России 2019 года. Президент ассоциации Михаил Афанасьев в понедельник на открытии конгресса вручил губернатору региона Алексею Дюмину соответствующий знак.

"У нас есть такая традиция - вручать знак Библиотечной столицы России городу, который принимает Всероссийский библиотечный конгресс. Тульская земля богата традициями, в том числе в области библиотечного дела. 25 лет назад здесь прошло поворотное для библиотечного мира совещание директоров региональных библиотек, где был дан старт автоматизации библиотечного дела", - сказал Афанасьев.

По словам Дюмина, библиотечная сфера сейчас находится на новом этапе развития, в том числе в рамках задач, поставленных в национальном проекте "Культура".

"Проведение конгресса в Тульской области даст новый импульс развитию библиотек нашего региона и всей страны. Тем более, что есть поручение президента РФ, в том числе в рамках нацпроекта по культуре, - обеспечить муниципальные библиотеки классической и современной литературой, литературой для детей, поддерживать авторов детских книг", - отметил губернатор, добавив, что тульские библиотеки также получают дополнительную поддержку из областного бюджета.

По данным областного Министерства культуры, в регионе насчитывается более 1 тыс. библиотек, что соответствует одной библиотеке на 1 тыс. жителей. По итогам 2018 года 82% муниципальных библиотек подключены к интернету, этот показатель увеличился вдвое в сравнении с 2014 годом.

Всероссийский библиотечный конгресс (XXIV ежегодная конференции Российской библиотечной ассоциации) продлится в Туле до 17 мая. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тульской области, приурочен к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты, которое будет отмечается в 2020 году.

Тематика заседаний связана с разработкой концепции библиотечного дела в России, в том числе планом развития библиотек до 2025 года, формированием их электронных ресурсов, сохранностью и пополнением фондов, культурно-просветительским волонтерством. Во время конгресса будет работать выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек. Ожидается, что площадки форума посетят около 1,2 тыс. гостей из регионов России и зарубежных стран.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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