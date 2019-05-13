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"Есть и пить нельзя, доставать телефоны тоже, а очередь на полтора часа"

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© ТАСС

Канн — не только самый гламурный, но и самый суровый фестиваль. Все мы представляем себе красные дорожки, звездные премьеры, яхты и шампанское на пляже. Но что кроется в самом сердце этой Мекки мирового кинематографа? 

В своем личном блоге корреспондент ТАСС Тамара Ходова рассказывает о том, как попасть на Каннский фестиваль, почему он заставляет забыть об отдыхе и социальной справедливости, чем каннская публика отличается от публики всех остальных смотров, и почему на премьерах режиссеры чувствуют себя мертвыми изнутри. 

И, конечно, не стоит забывать о самих фильмах. А в этом году в Канне есть чем поживиться как любителям артхауса, так и поклонникам популярного кино.

Новый день — новый пост, так что не забывайте обновлять блог и следить за безумной фестивальной жизнью, с которой не справился бы даже Леонардо ДиКаприо.

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