"Есть и пить нельзя, доставать телефоны тоже, а очередь на полтора часа"

Канн — не только самый гламурный, но и самый суровый фестиваль. Все мы представляем себе красные дорожки, звездные премьеры, яхты и шампанское на пляже. Но что кроется в самом сердце этой Мекки мирового кинематографа?

В своем личном блоге корреспондент ТАСС Тамара Ходова рассказывает о том, как попасть на Каннский фестиваль, почему он заставляет забыть об отдыхе и социальной справедливости, чем каннская публика отличается от публики всех остальных смотров, и почему на премьерах режиссеры чувствуют себя мертвыми изнутри.

И, конечно, не стоит забывать о самих фильмах. А в этом году в Канне есть чем поживиться как любителям артхауса, так и поклонникам популярного кино.

Новый день — новый пост, так что не забывайте обновлять блог и следить за безумной фестивальной жизнью, с которой не справился бы даже Леонардо ДиКаприо.