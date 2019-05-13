В Ингушетии началось вещание радиостанции "Онгушт", направленной на религиозное воспитание

МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Национальная телерадиокомпания (НТРК) "Ингушетия" в тестовом режиме запустила вещание новой радиостанции "Онгушт", направленной на религиозное воспитание и образование подрастающего поколения, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Регистрация СМИ произведена в феврале, в марте мы получили лицензию, а в конце апреля состоялась конкурсная комиссия, в которой разыгрывается частота. Мы в ней участвовали и выиграли. Радиостанция запускается на частоте 88.4 FM, основной упор в программах будет сделан на религиозное вещание (50%), программы духовно-нравственного направления (30%) и новостная составляющая", - передает пресс-служба слова руководителя НТРК "Ингушетия" Куреша Агасиева.

По его словам, в течение месяца начнется полноценное вещание радиостанции. "Через пару недель доведем количество программ собственного производства до 8 часов в сутки, а потом уже и до лицензионных 24 часов вещания. Мы планируем наладить обратную связь со слушателями, проводить соцопросы по интересующим темам, привлекать профильных экспертов, которые будут отвечать на вопросы аудитории", - отметил Агасиев.

Как сообщается, радиостанция будет вещать на двух языках. "Вещание должно вестись на русском и ингушском языках. Делайте упор на темы, связанные с безопасностью дорожного движения с точки зрения религии, развитие человеческих отношений, наших адатов (обычаев) и т. д.", - цитирует пресс-служба Евкурова.

В 2010 году главой Ингушетии было принято решение о создании национального телерадиовещания. С 31 мая 2013 года в режиме тестового вещания канал начал трансляцию на спутнике "Триколор ТВ", официальный запуск состоялся 27 августа 2013 года. На НТРК "Ингушетия" действует одноименная радиостанция.