Фильм Галибина "Сестренка" откроет в Петербурге фестиваль "Виват, кино России!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Новый фильм "Сестренка" народного артиста России Александра Галибина впервые покажут в Петербурге 20 мая на открытии XXVII Всероссийского фестиваля "Виват, кино России!". Об этой картине режиссер рассказал в понедельник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС, где шла речь о предстоящем кинопразднике отечественного кинематографа.

"Эта военная драма снята в кинокомпании "Мотор" при содействии и помощи фонда Мустая Карима. В основу положена повесть Карима "Радость нашего дома" об украинской девочке-сироте, которая попадает в башкирское село и находит там друга - шестилетнего мальчика. Это незатейливая, но очень глубокая и трогательная история их взаимоотношений, дружбы, любви и потом расставания. Когда говорят о национальной идее, я думаю всегда о детях, о том послевоенном поколении, к которому принадлежат и мои родители, пережившие блокаду. Дети, родившиеся во время войны, - это особое поколение, которое пережило то, что пережить обычный человек просто не в силах", - сказал режиссер.

Послевоенная тема впервые возникла у Галибина в ленте "Золотая рыбка", которую он посвятил своему отцу. Картина также была показана на фестивале "Виват, кино России!". "Тема детства, когда порой все решает твой детский поступок, который потом накладывает отпечаток на всю последующую жизнь, преследует тебя, - она мне очень дорога. И в фильме "Сестренка" мне хотелось эту тему продолжить", - сказал режиссер, считающий, что обе его работы складываются в кинодилогию об этом суровом времени. Он привезет на петербургскую премьеру своих юных артистов, отобранных за семь месяцев кастинга. "Нам пришлось объехать всю Башкирию, прежде чем мы нашли мальчика, который не только говорит на башкирском языке, но и способен выполнять кинотрюки", - рассказал Галибин. В главной роли Ямиля снялся Арслан Крымчурин. Роль девочки Оксаны, которую война лишила родителей, исполнила школьница Марта Тимофеева.

Фильм "Сестренка" будет показан на фестивале вне конкурса. А в конкурсную программу вошло восемь кинократин, которые, по словам директора фестиваля Людмилы Томской, уже завоевали зрительское признание. Теперь свою оценку им даст представительное жюри. Это фильмы "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Тобол" Игоря Зайцева, "Юморист" Михаила Идова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Не чужие" Веры Глаголевой, "Крик тишины" Владимира Потапова, "В Кейптаунском порту" Александра Велединского и "Солдатик" Виктории Фанасютиной.

В 12 специальных программ вошли картины, посвященные 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, 100-летию ВГИКа (режиссеры, кинооператоры, актеры). Один из вечеров будет посвящен 75-летию со дня рождения актера Николая Еременко - младшего, который был большим другом фестиваля "Виват, кино России!".