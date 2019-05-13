Эрмитаж рассчитывает в 2019 году представить продолжение VR-фильма "Погружение в историю"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж рассчитывает до конца года представить продолжение фильма "Погружение в историю", посредством технологии виртуальной реальности рассказывающего об истории музея и его коллекции. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС рассказала член Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Дарья Гук.

Первый VR-фильм - с Константином Хабенским в роли экскурсовода-мистика с даром перемещения во времени и пространстве - был представлен в июле 2017 года. Девятнадцатиминутное путешествие в прошлое Эрмитажа демонстрируется ежедневно в пространстве первого этажа Главного штаба.

"Я очень надеюсь, что это действительно случится в ближайшем будущем - будет вторая серия этого фильма. И дело даже не в том, что там играет известный актер, дело даже не в том, что это виртуальная реальность, а в том, что это новый формат, который позволяет представить более интересно, более живо те факты, которые на бумаге для нас остаются просто фактами и цифрами", - сказала Гук на пресс-конференции, посвященной влиянию современных технологий на состояние музейного дела.

Как пояснила Гук ТАСС, проект позволил соединить совершенно разные интересы аудитории, а также стал положительным примером взаимодействия между музейными сотрудниками и разработчиками - над первым фильмом работала творческая команда из сотни специалистов. Вместе с тем, по ее мнению, проект позволяет представить Эрмитаж "там, где его нет". "Этот проект был на фестивале "ВКонтакте" (в Санкт-Петербурге), он приезжает в центры Эрмитажа, когда идут Дни Эрмитажа в Омске, Екатеринбурге, в других городах", - добавила она.

В основу сценария VR-фильма "Эрмитаж. Погружение в историю" легли значимые события основных периодов истории Эрмитажа со времен Екатерины Великой до наших дней. Съемки фильма проходили на Дворцовой площади, в залах музея, Висячем саду и на крыше Зимнего дворца, все эти объекты можно увидеть объемно и даже пролететь над крышами с помощью спецэффектов. "Мы рассчитываем на продолжение. Я надеюсь, что в этом [году], ждем с нетерпением", - сказала Гук.