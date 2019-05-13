Спектакль по повести поэта Мустая Карима открыл Театральный марафон в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Театральный марафон в Ульяновске открылся в понедельник постановкой Русского драматического театра Башкирии "Луна и листопад" по повести башкирского поэта Мустая Карима "Помилование". Действие спектакля разворачивается в годы Великой Отечественной войны, сообщила журналистам министр культуры республики Амина Шафикова.

"Открываем мы марафон лирической драмой "Луна и листопад" по повести народного поэта Республики Башкортостан, которому исполняется в этом году 100 лет, Мустая Карима. Это тема любви, тема героизма в годы Великой Отечественной войны", - сказала она.

Министр отметила, что в Ульяновске Русский драматический театр также презентует и другие спектакли. "Кроме спектакля "Луна и листопад", будут представлены спектакль "Голубая камея" [мюзикл Кима Брейтбурга] и спектакль "Анна Франк" [Аси Волошиной]", - уточнила она. Марафон, по словам Шафиковой, - это "большая творческая лаборатория".

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова напомнила, что Башкирия привозила свои спектакли в регион в последний раз в конце 1980-х годов. "Мы очень рады, что у нас в гостях после длительного перерыва Русский драматический театр Башкортостана. Безусловно, для нас это радость встречи с театром Башкортостана", - сказала она журналистам.

Театральный марафон в Ульяновске продлится до 15 мая. Спектакли в рамках марафона пройдут на сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова.

Марафон в рамках Года театра

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.