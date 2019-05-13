Ульяновск представит на Театральном марафоне в Саранске спектакль о царе Федоре Иоанновиче

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Ульяновские актеры покажут в Саранске спектакль "Царь Федор Иоаннович", посвященный царствованию последнего представителя династии Рюриковичей на Руси - Федора Блаженного, в рамках Театрального марафона. Об этом в понедельник сообщила журналистам министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

В понедельник Башкирия передала символ Театрального марафона Ульяновской области, который продлится в регионе с 13 по 15 мая. Мероприятие открыла постановка Русского драматического театра республики "Луна и листопад" по повести башкирского поэта Мустая Карима "Помилование".

"Передаем эстафету Русскому драматическому театру в городе Саранске. Мы повезем три постановки - "Царь Федор", которую мы все полюбили, в главной роли с Владимиром Кустарниковым, "Ромео и Джульетта" - классика на все времена и спектакль "Наш городок", - сказала она.

Сидорова добавила, что эстафету регион передаст 16 мая. "В последнее время мы очень часто встречаемся с Мордовией, у нас заключено с ними соглашение о сотрудничестве", - уточнила она.

По словам министра, планируется расширить это взаимодействие с регионом. "Три вечера мы будем присутствовать в Саранске. Возможно, возникнут какие-то договоренности о дальнейшем сотрудничестве между театрами", - отметила Сидорова.

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России, он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.