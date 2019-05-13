Ульяновские власти пригласили театр Башкирии на фестиваль "Отечество и судьбы"

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Спектакль Государственного театра Башкирии "Зулейха открывает глаза" планируется в этом году включить в программу фестиваля "История государства Российского. Отечество и судьбы" в Ульяновске. Об этом в понедельник сообщила журналистам министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

"Мы пригласили Государственный театр Башкортостана принять участие в фестивале "Отечество и судьбы" со спектаклем "Зулейха". Надеемся, что в декабре мы увидим на своей сцене наших гостей из Башкортостана", - сказала она.

Спектакль Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури "Зулейха открывает глаза" по роману Гузели Яхиной в этом году стал обладателем специальной премии жюри драматического театра и театра кукол Российской национальной театральной премии "Золотая маска" "За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". По сюжету романа, татарскую крестьянку из глухой деревни Зулейху вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары, сотни переселенцев, среди которых крестьяне, интеллигенты, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей, вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях.

Ранее министр сообщила журналистам, что ульяновские зрители в понедельник увидели постановки из Башкирии после 30-летнего перерыва - в последний раз актеры республики ставили в регионе свои спектакли в конце 1980-х годов. На сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова 13 мая в рамках Театрального марафона прошел спектакль Русского драматического театра республики "Луна и листопад" по повести известного башкирского поэта Мустая Карима "Помилование". В ближайшие два дня зрители увидят еще две постановки театра - мюзикл Кима Брейтбурга "Голубая камея" и спектакль "Анна Франк" Аси Волошиной.

V Международный театральный фестиваль "История государства Российского. Отечество и судьбы" пройдет в Ульяновске в декабре. Он был учрежден в рамках исполнения указа президента о праздновании 250-летия Николая Карамзина, которое отмечалось в 2016 году. В программу мероприятия входят лучшие спектакли, посвященные истории России. Фестивальные спектакли в прошлом году посетило почти пять тысяч зрителей, были представлены постановки из Кишинева, Минска, Москвы, Казани, Мытищ, Твери и Ульяновска. В этом году мероприятие будет посвящено Году театра в России и в Ульяновской области.