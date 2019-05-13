Шнуров и Швыдкой провели встречу в Московском театре мюзикла

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Творческая встреча с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым прошла в Московском театре мюзикла в рамках цикла мероприятий "Михаил Швыдкой приглашает". Музыкант обсудил с художественным руководителем театра свои творческие планы, допустимое поведение на сцене, лексику русского языка, а также исполнил главные хиты своего коллектива.

"Мы приглашаем людей, которые находятся в центре общественного интереса, и Шнуров как раз из таких людей, - отметил худрук театра, открывая вечер. - Он представляет ту культуру, которая испокон веков существовала в России - это скоморошья культура. Скоморохи могли делать что угодно, говорить любые слова. Мне представляется, что то, что делает Сергей Шнуров, - это современное обличие скоморошества".

В начале беседы с артистом Швыдкой задал вопросы о музыкальном туре группы "Ленинград", который начнется 4 июня в Калининграде. Музыкант заверил публику, что предстоящая серия концертов действительно станет завершением деятельности коллектива. "Это последний тур, больше - никогда в жизни", - сказал он.

Шнуров также рассказал, почему, на его взгляд, выступления его группы привлекают многочисленных слушателей. "Я думаю, люди идут на наши концерты за настроением, потому что при всем разнообразии в музыкальной сфере ни один коллектив не может предоставить такого тотального чувства праздника, праздника непослушания", - отметил он.

Отсутствие цензуры

В продолжение темы Швыдкой поинтересовался о причинах трех выступлений Шнурова на сцене без одежды. Один такой эпизод артист объяснил отсутствием наряда на смену, остальные - состоянием алкогольного опьянения. Он предложил и самому хозяину вечера выкинуть подобный эксцентричный номер, но тот отказался.

Ведущий мероприятия заранее предупредил, что во время выступления не будут употребляться "слова на определенные буквы", а затем во время встречи с музыкантом следил, чтобы мат со сцены не звучал. Однако к середине мероприятия его усилия оказались напрасными.

Худрук театра спросил, зачем гость использует нецензурные слова в своих произведениях. "Я симулирую народное творчество. Это те слова, которые могут произносить многие, которые понятны многим", - ответил артист.

В ходе вечера поднимались вопросы актуальной повестки. Швыдкой спрашивал Шнурова о его работе в качестве члена Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Музыкант признал, что умеет "симулировать общественную активность", а самой главной проблемной сферой современной жизни в России назвал образование.

Вопросы из зала

Победители конкурса, проведенного организаторами в социальных сетях, получили возможность спросить своего кумира о том, что им интересно. Зрители задали Шнурову вопросы: планирует ли он менять профессию, на месте какого человека хотел бы оказаться.

В завершение вечера Шнуров исполнил под гитару композиции своего коллектива: "Экспонат", "В Питере - пить", "Супер гуд", "WWW" и другие. Зрители подпевали, аплодировали, кричали "браво".

Сергей Шнуров - лидер и автор большинства песен рок-группы "Ленинград". Также известен как блогер: на своей странице в Instagram музыкант размещает свои стихи, зачастую с реакцией на новостную повестку. В 2017 году представил собственную выставку "Ретроспектива брендреализма".