МХТ имени Чехова впервые поставил "Бег" Булгакова

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова впервые обратился к знаменитой пьесе Михаила Булгакова "Бег", постановку которой осуществил новый художественный руководитель труппы, режиссер Сергей Женовач. Премьера объявлена на 15 мая, а во вторник состоится пресс-показ спектакля, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"15 мая - день рождения Михаила Булгакова (1891-1940), в этот день в Московском Художественном театре на Основной сцене впервые будет сыграна пьеса "Бег", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что никогда ранее эта пьеса о разгроме Белой армии и трагедии эмиграции не ставилась здесь, хотя была написана специально для МХАТ в 1928 году, но, запрещенная цензурой, увидела свет рампы только во времена "оттепели" и не на мхатовской сцене.

Поставил спектакль Сергей Женовач, возглавивший МХТ имени Чехова в апреле прошлого года после смерти Олега Табакова. "Бег" - первый спектакль Сергея Васильевича Женовача на посту худрука, но его второе обращение к драматургии Булгакова в Художественном театре", - уточнила пресс-атташе. Она напомнила, что в 2004 году Женовач поставил в МХТ "Белую гвардию", которая шла на протяжении десяти лет.

Над спектаклем "Бег" режиссер работал с той же постановочной группой, в состав которой вошли, в частности, сценограф Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник.

"Что касается актерского ансамбля, то, как и в "Белой гвардии", в "Беге" также заняты Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Артем Быстров, к которым добавились Яна Гладких, Мария Карпова, Ирина Пегова, Игорь Верник и другие известные артисты МХТ", - заключила пресс-атташе.