Макрон учредил культурный фонд на €225 млн для противостояния глобальным медиа-корпорациям

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Новый фонд объемом в €225 млн евро, призванный спонсировать проекты в культурной отрасли, особенно кино- и телеиндустрии, был учрежден во Франции по решению президента страны Эмманюэля Макрона. Как следует из совместного заявления министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министра культуры Франка Риестера, власти хотят дать отпор неизбежно наступающим глобальным медиа-корпорациям.

"В атмосфере тотального доминирования операторов-гигантов, зачастую крайне интегрированных, необходимо собраться и действовать сообща", - подчеркивают министры в связи с выходом доклада режиссера Доминика Бутонна, который предупреждает о неизбежном подчинении французской кино- и телеиндустрии требованиям Amazon, Netflix и прочих медиагигантов, если не изменить нынешнюю модель работы.

"Чтобы поднять планку финансирования и обратиться к вопросу о структурировании, президент Республики объявил сегодня о создании инвестиционного фонда на сумму в €225 млн для культурных и творческих отраслей, - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. - Министры будут уделять особое внимание кино и аудиовизуальной [отрасли] при распределении средств". Подчеркивается также, что этот фонд не заменит собой уже существующие средства финансовой поддержки культурной отрасли.

Битва за экраны

Во время встречи в понедельник со 130 представителями телеканалов, мира большого кино, индустрии видеоигр и других творческих направлений, Макрон также призвал их объединить усилия. "Я твердо убежден, что если мы, французы, не организуемся, битва будет проиграна", - сказал президент, слова которого приводит AFP. Он выразил убеждение, что "борьба" должна вестись на европейском уровне, приведя в пример принятую Европарламентом директиву о защите авторских прав в интернете. Президент предупредил всех, что необходимо будет "изменить свои привычки" и "отбросить табу".

Представители творческой отрасли в свою очередь озвучили свое видение ситуации, не только признав необходимость изменений со своей стороны, но и указав на проблемы, связанные с законодательными ограничениями и пробелами. Так, генеральный директор медиахолдинга TF1 Жиль Пелиссон заявил об угрозе со стороны стриминговых платформ вроде Apple TV и Disney+, которые будут запущены во Франции с 2020 года. В свою очередь глава французского Общества авторов, композиторов и музыкальных издателей (Sacem) Жан-Ноэль Тронк призвал Евросоюз "проснуться", напомнив о крайнем протекционизме США и Китая по отношению к своим компаниям, которые сами придерживаются, по его словам, "ультраэкспансионистской" политики. В свою очередь президент одной из крупнейших французских телекомпаний France Televisions Дельфин Эрнот призвала коллег придерживаться как можно более инновационного подхода к созданию нового контента и посетовала, что сейчас телевидение "разучилось держать связь с аудиторией".

Забытый проект

Примечательно, что при всех озвученных идеях и призывах бороться с экспансией американских и китайских медиа-гигантов ни в докладе режиссера Бутонна, ни в материалах СМИ по итогам президентской встречи не была упомянута стриминговая платформа SALTO. О том, что тройка крупнейших телевизионных компаний Франции - France Televisions, TF1 и M6 общими усилиями создадут новую службу потокового видео, было с помпой объявлено летом 2018 года. Тем не менее, до сих пор никакой информации о сроках запуска "французского Netflix" так и не появилось. Возможно, детали станут известны в конце года - к этому времени министры Ле Мэр и Риестер вместе с Банком государственных инвестиций Франции (Bpifrance) и другими партнерами должны представить более конкретный план действий.