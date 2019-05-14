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Медведев поздравил Льва Додина с 75-летием

Премьер отметил, что уникальная режиссура и энергия артиста воплощаются в блистательные спектакли

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя - директора Академического Малого драматического театра - Театра Европы Льва Додина с 75-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

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"Вы - уникальный режиссер-философ, настоящий художник и исследователь, чья невероятная энергия воплощается в блистательные спектакли Малого драматического театра. Театра, который во многом благодаря вам стал Театром Европы и многие годы восхищает поклонников драматического искусства", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев отметил, что Додин создает особый язык спектакля, с предельной искренностью и глубиной рассказывает пронзительные человеческие истории.

"Постановки Льва Додина - это всегда живой диалог режиссера и автора, театра и зрителя. И, как учил Константин Станиславский, - вечное стремление к совершенству, поиск идеала", - добавил премьер.

Лев Додин - народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и РФ в области литературы и искусства, премий президента и правительства РФ. В общей сложности Додин поставил свыше 70 драматических и оперных спектаклей.

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