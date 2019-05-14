Медведев поздравил актрису Лилию Юдину с юбилеем

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Лилию Юдину с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте российского правительства.

"Актриса уникального таланта, обладающая ярким творческим темпераментом, редким обаянием и удивительным благородством, вы долгие годы храните верность Малому театру, на сцене которого сыграли множество ведущих ролей в классическом и современном репертуаре", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что каждый свой образ актриса наполняет глубоким содержанием, искренностью и эмоциональностью, всегда точно раскрывает характеры своих героинь и блестяще воплощает режиссерский замысел. "Именно поэтому на спектаклях с вашим участием не бывает свободных мест, а зрители неизменно встречают и провожают вас овациями", - добавил Медведев.

Лилия Юдина родилась 14 мая 1929 года в Москве. В 1951 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, с 1953 года служит в Малом театре, где сыграла 50 ролей. Снималась в фильмах "Огни на реке", "Чайковский", "Удивительное воскресенье" и других.