Музей Москвы станет центральной площадкой акции "Ночь музеев" в столице

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специальная программа с "Марафоном тихой музыки" и рассказами о столице в разных жанрах пройдет в рамках акции "Ночь музеев" 18 мая на центральной городской площадке акции в Музее Москвы. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.

"В этом году у нас почти 60 новых площадок. Это не только музеи, но и парки, культурные центры, школы искусств. Центральная площадка - Музей Москвы, где пройдет и своя программа, и коллаборация с другими музеями, там программа будет длиться весь день и всю ночь. В частности, мультижанровый сторителлинг, где музыканты, актеры, врачи, журналисты, пилоты, банкиры, бармены, водители будут рассказывать свои истории о Москве в разных жанрах: музыка, кино, театр, мотивационные выступления", - сказал он.

Кроме того, по его словам, всю ночь до семи утра во дворе музея будет проходить "Марафон тихой музыки" - показы немого кино режиссеров Дзиги Вертова, Евгения Бауэра, Абрама Роома, которые будут сопровождаться выступлением музыкантов.

Акция "Ночь музеев"

Помимо музеев акция пройдет в театрах, библиотеках, домах культуры, выставочных залах и школах искусств, всего она охватит 200 культурных площадок столицы. В этом году девиз акции - "Живи в музее". Большая часть мероприятий пройдет с 18:00 18 мая до 00:00, но некоторые площадки будут работать до 7:00 19 мая. Для москвичей и гостей столицы пройдет более 350 мероприятий, в числе которых концерты, квесты и экскурсии.

Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский посоветовал посетителям акции "Ночь музеев" не пытаться охватить как можно больше культурных площадок. По его мнению, желательно выбрать для посещения не больше двух-трех объектов.

"Нельзя объять необъятное <...> У нас есть вечная тенденция, люди "бросаются" на "Ночь музеев", за одну ночь сразу пять музеев хотят посетить, к концу - голова кругом, где что видел, вперемешку Цветаева, Высоцкий, Солженицын, Тургенев. Не надо так делать <...> Надо постараться выбрать два - максимум три объекта посещения, чтобы сложилось правильное впечатление, ведь вопрос не в количестве, а в качестве", - сказал на пресс-конференции Кибовский.

Он добавил, что в ночь с 18 на 19 мая будут организованы специальные автобусные маршруты, которые свяжут основные объекты акции "Ночь музеев".