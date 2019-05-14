Ведущие тамбовские театры покажут более 20 лучших спектаклей в районных домах культуры

ТАМБОВ, 14 мая. /ТАСС/. Малый Рыбаковский фестиваль стартовал в Тамбовской области спектаклем Молодежного театра. В течение двух недель на сценах районных домов культуры будут показаны более 20 лучших постановок ведущих театров региона, сообщила ТАСС представитель управления культуры Тамбовской области Елена Морозова.

Малый Рыбаковский фестиваль был придуман как продолжение Межрегионального театрального фестиваля имени Н. Х. Рыбакова. Фестиваль рассчитан на тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах региона, его главная цель - приблизить театр к провинциальному зрителю.

"В фестивале примут участие все четыре профессиональных театра региона: драмтеатры Тамбова и Мичуринска, Тамбовский театр кукол и Молодёжный театр. Сегодня старт фестивалю был дан в Ржаксинском районе, здесь дети увидят спектакль "Незнайка на Луне", для взрослых театр привез веселую комедию "Хозяйка гостиницы", - сказала Морозова.

Она уточнила, что Малый Рыбаковский фестиваль проходит в регионе в третий раз, и в этом году значительно расширилась его география. Фестивальные показы для детей и взрослых пройдут в 12 районах и малых городах области. "Мы старались выбрать именно те населенные пункты, которые сильно удалены от областного центра - это Ржаксинский, Уметский, Первомайский, Пичаевский районы, кроме того, впервые в истории фестиваля театр приедет в небольшие села, такие как Коптево, Нижний Шибряй, Екатеринино", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль имени Н. Х. Рыбакова проходит в Тамбовской области с 2007 года. Он носит имя известного русского актера, который закончил свой творческий и жизненный путь в Тамбове. Традиционно в рамках фестиваля, помимо показов спектаклей и их обсуждений, проходят творческие встречи и вечера, театральные гостиные, презентации и мастер-классы. Основной Рыбаковский фестиваль продлится до 24 мая, Малый Рыбаковский - до 30 мая.