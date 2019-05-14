Фильм Андрея Смирнова "Француз" выйдет в российский прокат 1 ноября

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Фильм Андрея Смирнова "Француз", который покажут на закрытии 30-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи 16 июня, выйдет в российский прокат 1 ноября. О дате проката Смирнов сообщил во вторник ТАСС.

"Конечно, я поеду на "Кинотавр", чтобы лично представить картину, - сказал режиссер. - Приятно, что ее покажут именно на закрытии, а не в конкурсной программе. Мне кажется, этот фильм все-таки не для конкурса". Он добавил, что "московская премьера ленты пройдет 31 октября, а прокат начнется 1 ноября".

Главные роли в фильме исполнили Антуан Риваль ("Временно недоступен"), прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Балуев, Наталья Тенякова и Михаил Ефремов. Согласно сюжету, в 1957 году Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в университете, где он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этому знакомству, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы.

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в тридцатый раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. Среди самых известных фильмов Андрея Смирнова - "Белорусский вокзал", "Осень", "Верой и правдой", Жила-была одна баба".