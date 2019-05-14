Премьера балета "Эсмеральда" откроет фестиваль имени Спесивцевой в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Второй международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой откроется премьерой спектакля "Эсмеральда" 31 мая в Ростове-на-Дону, где родилась известная русская прима-балерина. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Ростовском государственном музыкальном театре, организующем мероприятие.

"Премьера спектакля "Эсмеральда" откроет Второй международный фестиваль балета, носящий имя нашей прославленной землячки - Ольги Спесивцевой, и уже через месяц будет представлена на Исторической сцене Большого театра. 1 июня главные партии исполнят заслуженная артистка России Ирина Перрен и Марат Шемиунов из Михайловского театра", - сообщили в театре.

На ростовской сцене зрители увидят балет "Эсмеральда" в редакции балетмейстера Владимира Бурмейстера. "Когда мы брались за эту работу больше года тому назад, конечно, никто не предполагал, что произойдет трагедия с пожаром [в соборе Парижской Богоматери]. Думаю, что в связи с этими событиями тем более интерес к этому балету будет большой", - сказал ТАСС художественный руководитель и генеральный директор театра Вячеслав Кущев.

Международный фестиваль балета пройдет с 31 мая по 7 июня. Кроме ростовской премьеры, зрители увидят одноактные балеты "Эквус" и "Транскрипция цвета" театра "Балета Москва" и спектакль "Дон Кихот", главные партии в котором исполнят Бахтияр Адамжан из "Астана Опера" (Казахстан) и Наталья Кущ из Австралийского балета. Состоится открытый мастер-класс Андрея Клемма, педагога-репетитора балетной труппы Парижской национальной оперы. Творческие встречи, посвященные Ольге Спесивцевой, современной хореографии и юморе в балете проведет московский балетный критик Роман Володченков.

"Фестиваль завершится гала-концертом с участием Марины Кудряшовой и Олега Рогачева из Национального балета Бордо (Франция), Натальи Кущ и Бахтияра Адамжана", - уточнили в театре.

В 2019 году Ростовский музыкальный театр отмечает свое 20-летие. 18 лет назад, в марте 2001 года, на его сцене впервые в регионе был представлен балет. "Символично, что им стала именно "Жизель" Адольфа Адана - спектакль, связавший слова "балет" и "Ростов" еще задолго до 2001 года. Потому что о Ростове балетный мир впервые узнал и заговорил как о родном городе Ольги Александровны Спесивцевой, легендарной русской балерины, во всем мире признанной лучшей Жизелью XX столетия", - добавили в театре.