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Полцарства за Железный трон. Сколько стоила "Игра престолов"

Железный трон "Игры престолов" в парке Форт Тоттен
© EPA-EFE/ALBA VIGARAY
Затраты на съемки, гонорары актеров, отчисления Джорджу Мартину и источники будущих доходов телеканала — главные цифры телевизионной саги

Текущий год ознаменовался завершением крупных развлекательных франшиз — "Мстители. Финал" подвел итог третьей фазы киновселенной Марвел, "Скайуокер. Восход" в декабре закончит третью трилогию "Звездных войн", а 19 мая (в России рано утром 20 мая) выходит в свет последняя серия "Игры престолов".

И как бы фанаты ни критиковали повороты финального сезона, за его созданием стоит внушительная работа сценаристов, костюмеров, актеров, специалистов по спецэффектам, многочисленных членов съемочной группы и, главное, — большие деньги. ТАСС изучил, сколько именно.

Последний сезон — самый короткий и самый дорогой

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Таким стало завершение "Игры престолов", а все для того, чтобы зрители увидели больше батальных битв, драконов, разрушений и, конечно, вложенные в это средства. На финальный — восьмой — сезон телевизионная сеть HBO выделила внушительный бюджет: каждая серия стоила $15 млн, а в общей сложности на съемки потратили около $90–100 млн.

Для сравнения: эпизоды первого сезона стоили почти втрое меньше — по $6 млн каждый и $60 млн все вместе. Во втором сезоне, как рассказывали создатели, им удалось выпросить дополнительные $2 млн на масштабную битву у Черноводной (попытка Станниса Баратеона захватить Королевскую Гавань) в предпоследней серии. С шестого сезона бюджет серий вырос до $10 млн за каждую, а "Игра престолов" в 2018 году вошла в пятерку самых дорогих в производстве сериалов на американском экране. Всего, как подсчитали СМИ, телеканал потратил на ее создание около $500 млн.

При этом производственные расходы не единственные — создатели традиционно тратятся еще и на рекламу. В этом восьмой сезон "Игры престолов" тоже поставил своеобразный рекорд — его маркетинговый бюджет составил $20 млн, выяснила газета The Wall Street Journal.

Кадр из восьмого сезона "Игры престолов" HBO
Описание
Кадр из восьмого сезона "Игры престолов"
© HBO

Больше фанатов — больше денег

Как и любой бизнес, кинобизнес — это про деньги, и создатели фильмов и сериалов всегда хотят отбить вложения. HBO делает это в том числе за счет аудитории. По данным самого телеканала, каждую серию седьмого сезона посмотрело по крайней мере около 30 млн человек на разных платформах, а за восемь лет с начала "Игры престолов" сервис привлек 50 млн новых зрителей. Кроме того, премьеру предпоследней серии восьмого сезона посмотрели 18,4 млн человек, это рекорд — предыдущий принадлежал третьему эпизоду "Долгая ночь". А подсчитать реальное число зрителей практически невозможно — в 2015 году сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый нелегально скачиваемый в интернете.

Если исходить из указанной на сайте цены подписки в $14,99 в месяц, то выручка HBO только за те два месяца, когда шел седьмой сезон "Игры престолов", могла составить почти $900 млн (30 млн зрителей * $14,99 подписки * 2). Всего же в 2017 году сеть заработала $6,3 млрд. При этом 11-процентный рост доходов как раз от подписки частично компенсировал снижение выручки от производства контента и других источников. Акции WarnerMedia, которой принадлежит HBO, за восемь лет выхода сериала выросли с $34,09 до $98,77 за бумагу.

Фанаты сериала в ожидании актеров на премьере последнего сезона в Нью-Йорке REUTERS/Caitlin Ochs
Описание
Фанаты сериала в ожидании актеров на премьере последнего сезона в Нью-Йорке
© REUTERS/Caitlin Ochs

Сколько зарабатывают главные звезды сериала?

Фанатская любовь приносит деньги не только непосредственно компании, но и актерам, воплотившим в жизнь любимых героев, — вместе с бюджетами на съемки росли и их гонорары. Так, Кит Харингтон (играет Джона Сноу), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Питер Динклейдж, Лена Хиди и Николай Костер-Вальдау (сиблинги Тирион, Серсея и Джейме Ланнистеры соответственно) еще в 2014 году получали по $300 тыс. за эпизод. Под конец сериала актеры убедили руководство увеличить им выплаты до $500 тыс., а в восьмом сезоне, по данным The Hollywood Reporter, они превысили $1 млн.

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Впрочем, в список самых высокооплачиваемых звезд сериалов по версии Forbes в 2018 году никто из актеров "Игры престолов" не вошел. Хотя едва ли это их сильно расстроило — вдобавок к гонорарам они получают проценты с каждого показа сериала по телевидению. Так, британские СМИ еще в 2017 году предположили, что на седьмом сезоне главные звезды могли суммарно заработать по $2,5 млн за эпизод.

Шоураннеры и сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс также рассказывали, что получают по $100 тыс. за эпизод плюс проценты. Сравнительно скромные заработки у исполнительниц ролей Арьи и Сансы Старк — Мэйси Ульямс и Софи Тернер: со $150 тыс. за серию они выросли до $210 тыс. Софи Тернер отметила, что понимает такое распределение, ведь у ее коллег больше экранного времени, чем у нее. 

Мэйси Ульямс и Софи Тернер Joel C Ryan/Invision/AP
Описание
Мэйси Ульямс и Софи Тернер
© Joel C Ryan/Invision/AP

Новых книг нет, а деньги есть

Когда дело касается экранизаций, не стоит забывать о книжном первоисточнике и, главное, о правах его создателя — свои отчисления получает и Джордж Мартин. По данным Daily Mail, сериал ежегодно приносит автору $15 млн, а продажи книг — около $10 млн.

Forbes в 2016 году внес его в список 12 самых высокооплачиваемых писателей, оценив годовые доходы в $9,5 млн. Впрочем, журнал в этом рейтинге учитывает заработок непосредственно от создания книг.

Что смотреть дальше?

В недавнем трейлере второй части фильма ужасов "Оно" один из персонажей произнес: "Никто из тех, кто умирает в Дерри (город, где происходит действие), не умирает по-настоящему". Вот и с франшизами почти так же — иногда (на самом деле очень часто) они возвращаются. Тем более когда речь идет об одном из самых успешных развлекательных проектов современности.

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По словам Джорджа Мартина, HBO готовит по крайней мере три спин-оффа "Игры престолов". И это еще не самая маленькая цифра — разные источники говорили и о четырех, и о пяти продолжениях и ответвлениях. Первый из новых проектов будет приквелом и расскажет о событиях, происходящих за тысячи лет до "Игры престолов", — о временах Эры героев и Долгой ночи. Ориентировочно его съемки должны начаться в 2019 году, так что выйдет он не раньше 2020 года. Впрочем, фанатам льдисто-пламенной вселенной не привыкать ждать.

Как ждут они и завершение книжной саги — сейчас Джордж Мартин работает над ее шестой и седьмой частями. Совсем недавно он опроверг слухи, что книги давно дописаны, а он по договоренности с HBO просто ждет окончания сериала. Долгожданная публикация (последняя книга саги вышла в 2011 году) продолжения может вернуть Мартина в когорту самых высокооплачиваемых писателей, но сроки выхода "Ветров зимы" уже неоднократно откладывались.

Кроме того, участники кинорынка допускают появление полнометражных фильмов, а в США возможно мюзикла по вселенной "Песни льда и пламени". Для американской сцены, где даже Губка Боб Квадратные Штаны запел и заработал на этом в 2018 году почти $31 млн, это не будет чем-то необычным.

Джордж Мартин и Гвендолин Кристи (исполнительница роли Бриенны Тарт) EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Джордж Мартин и Гвендолин Кристи (исполнительница роли Бриенны Тарт)
© EPA-EFE/JASON SZENES

Туризм не близко — он уже здесь

Новая Зеландия — известнейший пример того, как кинематограф повлиял на развитие туризма. В 2012 году местные власти отчитались о росте турпотока на 50% с момента выхода первого фильма из трилогии "Властелин колец" на большие экраны. А страна настолько тесно стала ассоциироваться со Средиземьем, что даже национальная авиакомпания неоднократно использовала эту тематику в рекламных роликах.

Золотую жилу не хочет терять и HBO. В 2020 году в Северной Ирландии откроется одна из площадок масштабного туристического проекта Game of Thrones Legacy ("Игра престолов: наследие"). Первые тематические экскурсии пройдут на студии The Linen Mill Studios, где состоялись съемки. Также телеканал обещает организовать выставки костюмов, оружия и художественных работ, интерактивные развлечения и поделиться подробностями о съемках как минимум в трех местах: в родовом гнезде Старков — Винтерфелле, на базе Ночного Дозора — в Черном замке, а также на побережье Королевской Гавани — крупнейшего города Вестероса.

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При этом в Королевской Гавани — хорватском городе Дубровник — уже заметили "эффект "Игры престолов" и рассказали о росте турпотока с 2012 по 2015 год на 60 тыс. человек. Это, кстати, помогло экономической ситуации в стране, находившейся на тот момент в кризисе. Впрочем, Хорватия не хотела бы в своем восстановлении делать упор только на туристов. Кстати, для восьмого сезона грандиозные декорации Королевской Гавани — примерно 17 улиц и переулков — построили в пригороде Белфаста. И хотя их ждала незавидная участь (кто смотрел пятую серию, тот поймет), возможно, туристы смогут посетить и их тоже.

А в Северной Ирландии в 2018 году около 350 тыс. приезжих назвали именно "Игру престолов" причиной визита в регион. Кроме того, зарабатывает здесь не только туристическая отрасль, но и местные таксидермисты, кузнецы и ювелиры, которые во время съемок помогали в создании реквизита, а теперь повторяют работы для фанатов. Например, у одного семейного предприятия даже есть лицензия от HBO на изготовление серег, кулонов и ожерелий с символикой Великих домов. По подсчетам агентства Screen NI, такой бизнес уже принес в национальную казну Северной Ирландии £251 млн ($328 млн).

Поклонники "Игры престолов" в Северной Ирландии AP Photo/Peter Morrison
Описание
Поклонники "Игры престолов" в Северной Ирландии
© AP Photo/Peter Morrison

А ведь франшиза — это не только книги и фильмы, это еще, например, игры — компьютерные и настольные, и разнообразная официальная продукция — от футболок и кружек до костюмов персонажей, в том числе и в коллаборации с другими брендами. В целом The Hollywood Reporter оценивает франшизу "Игры престолов" в $1 млрд.

И кстати, СМИ считают не только реальные деньги, которые создатели вложили в "Игру престолов". Так, например, агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей вселенной сериала. Отмечается, что Дейнерис Таргариен владеет самым ценным активом — драконами. И хотя эксперты не смогли определить точный экономический эквивалент магических существ, они назвали их "источником почти несравнимой силы". Второе место заняла семья Ланнистеров, которая котролирует торговые пути и имеет доступ к кредитам Железного банка. Тройку замыкает дом Арренов, правящий в одноименной долине. Кроме того, фанаты предлагают поучиться у Великих домов вести финансы: всегда платите долги, как Ланнистеры, и готовьтесь к трудностям, как Старки — к зиме. 

Арина Раксина

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