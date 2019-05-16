Мадонна подписала контракт на выступление в финале "Евровидения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Мадонна подписала в четверг контракт на выступление в качестве приглашенной звезды в финале "Евровидения-2019" в Тель-Авиве 18 мая. Об этом сообщила на своем сайте израильская корпорация общественного вещания Kan , ответственная за проведение конкурса.

"Теперь официально: после нескольких дней неопределенности сегодня подписан контракт между Мадонной и "Евровидением", - говорится в публикации. Мадонна ранее неоднократно выступала в Израиле. Последний раз это было в 2012 году.

Впервые в качестве приглашенной звезды на "Евровидении" выступил в 2016 году Джастин Тимберлейк. Тогда он спел в Стокгольме в перерыве финала конкурса. Организаторы "Евровидения" назвали тогда его участие в качестве "не соревнующейся звезды глобальной величины" "исторической премьерой" для песенного смотра.

По данным СМИ, выступление Мадонны на конкурсе в Тель-Авиве оплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в $1,3 млн. Как ожидается, Мадонна споет в финале "Евровидения-2019" три песни.