Бесплатный вход и картина, которой нет. Что россияне спрашивают у "Яндекса" о музеях

18 мая в России пройдет "Ночь музеев". В преддверии акции "Яндекс" изучил, какие запросы о музеях и картинах чаще всего отправляют пользователи. Их популярность оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Музеи: где, когда и как попасть бесплатно

Санкт-Петербург подтверждает статус культурной столицы. Самый популярный запрос российских пользователей со словом "музей" — о том, в какие музеи этого города стоит сходить. Аналогичный вопрос про Москву идет с порядочным отрывом — более чем в два раза. В столице пользователей больше интересуют бесплатные музеи — этот запрос на втором месте. Также люди спрашивают, куда можно сходить бесплатно в определенные дни (новогодние каникулы, День города или каждое третье воскресенье месяца) и какие учреждения участвуют в акции "Ночь музеев". Из городов кроме Москвы и Петербурга в рейтинг попала только Самара — ее музеями пользователи тоже интересуются.