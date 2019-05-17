Бесплатный вход и картина, которой нет. Что россияне спрашивают у "Яндекса" о музеях

18 мая в России пройдет "Ночь музеев". В преддверии акции "Яндекс" изучил, какие запросы о музеях и картинах чаще всего отправляют пользователи. Их популярность оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.
Музеи: где, когда и как попасть бесплатно
Санкт-Петербург подтверждает статус культурной столицы. Самый популярный запрос российских пользователей со словом "музей" — о том, в какие музеи этого города стоит сходить. Аналогичный вопрос про Москву идет с порядочным отрывом — более чем в два раза. В столице пользователей больше интересуют бесплатные музеи — этот запрос на втором месте. Также люди спрашивают, куда можно сходить бесплатно в определенные дни (новогодние каникулы, День города или каждое третье воскресенье месяца) и какие учреждения участвуют в акции "Ночь музеев". Из городов кроме Москвы и Петербурга в рейтинг попала только Самара — ее музеями пользователи тоже интересуются.
Москвичи и гости столицы: Третьяковка вне конкуренции
Отдельно "Яндекс" проанализировал запросы со словом "музей", которые делали московские пользователи. Их прежде всего интересуют Третьяковская галерея и ГМИИ им. А.С. Пушкина. В пятерку лидеров также попали Дарвиновский, Палеонтологический и Исторический музеи.
Петербуржцы и гости города: главное — Эрмитаж
Также "Яндекс" изучил запросы со словом "музей", сделанные пользователями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предсказуемо первую строчку рейтинга занял Эрмитаж. С большим отрывом (более чем вдвое) следует Русский музей. Далее идут музеи Фаберже, железнодорожного транспорта и Зоологический музей, которые упоминаются примерно одинаково.
Картины: Курбе, Васнецов, Мунк
На первом месте рейтинга — картина Гюстава Курбе "Происхождение мира", на втором — "Богатыри" Виктора Васнецова, на третьем — "Крик" Эдварда Мунка. Интересно четвертое место: его занимает картина Ильи Репина "Приплыли". На самом деле такого произведения нет вообще. Есть полотно "Монахи. Не туда заехали" кисти Льва Соловьева, которую ошибочно приписывают Репину с названием "Приплыли". Фраза "картина Репина "Приплыли" стала крылатым выражением.
Кому интереснее всего "Ночь музеев"
"Яндекс" посчитал, в каких регионах чаще всего встречались запросы со словами "Ночь музеев" (в рейтинге использована статистика только по российским регионам с городами-миллионниками). Предсказуемо на первом месте — культурная столица и Ленинградская область. Свердловская область — на втором месте, Москва и Московская область — на третьем. Замыкают пятерку лидеров Новосибирская и Нижегородская области.