Запись первого в СССР концерта композитора Эдисона Денисова выпустили на компакт-диске

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Трансляционная запись первого в СССР концерта произведений композитора Эдисона Денисова в исполнении симфонического оркестра под управлением Геннадия Рождественского издана на компакт-дисках. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фирмы "Мелодия", которая выпустила архивную запись.

"К 90-летию со дня рождения композитора выпущен уникальный фонографический документ: трансляционная запись первого в СССР авторского концерта Эдисона Денисова, который состоялся в Большом зале Московской консерватории 6 февраля 1990 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, в альбом вошли наиболее значимые сочинения композитора 1970-1980-х годов: "Живопись", трагический концерт для флейты с оркестром и симфония № 1. Кроме того, сюда же включены вступительные пояснения композитора, его беседы с Геннадием Рождественским и даже фрагмент репетиции концерта.

В пресс-службе напомнили, что сам композитор неоднократно вспоминал день 6 февраля 1990 года, называя его одним из самых больших и радостных для себя, а исполнение его музыки - безупречным и вдохновенным. "Концерт автора, на музыку которого был наложен негласный запрет как на чуждую советской идеологии, стал знаковым для всей музыкальной истории страны, новая страница которой открывалась в тот год", - заметил собеседник агентства. Тем более что за дирижерским пультом симфонического оркестра Министерства культуры СССР в тот день стоял Геннадий Рождественский.

Как ожидается, помимо компакт-дисков, запись концерта также будет доступна в цифровых приложениях iTunes, Apple Music и на других площадках.