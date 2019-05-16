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The Rolling Stones возобновляет тур после выздоровления Мика Джаггера

Музыканты объявили новые даты концертов в США и Канаде

ТАСС, 16 мая. Британская рок-группа The Rolling Stones начнет отложенный из-за перенесенной операции на сердце ее вокалиста Мика Джаггера концертный тур по США и Канаде 21 июня в Чикаго. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте музыкального коллектива.

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"Мы счастливы объявить новые даты нашего тура по США и Канаде! Первый концерт состоится 21 июня на стадионе Soldier Field в Чикаго, в Новом Орлеане пройдет выступление, которое не значилось в первоначальной программе тура", - сказано в сообщении. Отмечается, что все запланированные в рамках тура концерты, которые были отложены в связи с болезнью Джаггера, состоятся.

Группа The Rolling Stones в марте отложила свой концертный тур в США и Канаду, где ее выступления должны были пройти с 20 апреля по 29 июля в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах, из-за состояния здоровья Джаггера, которому необходимо было пройти курс лечения. 29 апреля гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд сообщил, что Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.

Теги
КанадаСШАВеликобританияДжаггер, Мик
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