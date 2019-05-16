The Rolling Stones возобновляет тур после выздоровления Мика Джаггера

ТАСС, 16 мая. Британская рок-группа The Rolling Stones начнет отложенный из-за перенесенной операции на сердце ее вокалиста Мика Джаггера концертный тур по США и Канаде 21 июня в Чикаго. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте музыкального коллектива.

"Мы счастливы объявить новые даты нашего тура по США и Канаде! Первый концерт состоится 21 июня на стадионе Soldier Field в Чикаго, в Новом Орлеане пройдет выступление, которое не значилось в первоначальной программе тура", - сказано в сообщении. Отмечается, что все запланированные в рамках тура концерты, которые были отложены в связи с болезнью Джаггера, состоятся.

Группа The Rolling Stones в марте отложила свой концертный тур в США и Канаду, где ее выступления должны были пройти с 20 апреля по 29 июля в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах, из-за состояния здоровья Джаггера, которому необходимо было пройти курс лечения. 29 апреля гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд сообщил, что Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.