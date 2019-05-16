Первый фестиваль театров кукол стран БРИКС пройдет в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Первый международный фестиваль театров кукол стран БРИКС пройдет в Махачкале с 26 мая по 1 июня, сообщила в четверг ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"В рамках Года театра с 26 мая в Махачкале стартует Первый международный фестиваль "Волшебный мир театра кукол стран БРИКС". Он продлится по 1 июня и станет самым масштабным событием в театральной жизни республики для всех поклонников искусства театра кукол", - сказала Бутаева.

По ее словам, в фестивале примут участие государственные профессиональные театральные кукольные коллективы из пяти субъектов Российской Федерации и из других стран, входящих в БРИКС - объединение Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

"Основная цель данного фестиваля - гуманитарная миссия по объединению людей, заинтересованных в развитии культурных контактов регионов России с мировым культурным сообществом. Этот театральный форум станет важными и значимым культурным событием не только для Дагестана и России, но и для мирового культурного пространства в целом", - отметила глава ведомства.

Программа фестиваля

По словам Бутаевой, в ходе фестиваля пройдет и экономический форум с рассмотрением вопросов экономической культуры, бизнеса, меценатства, благотворительности. "Также в ходе мероприятия гостям представят иллюстративную книгу "Театральный словарь", в которой театральные термины представлены на языках стран-участниц фестиваля", - отметила она.

Кроме того, 28 мая в выставочном зале Союза художников Дагестана откроется выставка "Семейная династия" известного театрального художника в области искусства кукольного жанра, обладателя пяти национальных премий "Золотая маска" Виктора Никоненко. Желающие смогут также посетить выставку кукол стран БРИКС и выставку детского рисунка "Волшебный мир кукол", а также принять участие в старте Детского технодома, сообщила министр.

В дни фестиваля будет демонстрация аутентичных национальных костюмов народов стран БРИКС, а также желающие смогут познакомиться с образцами народных промыслов, обрядами, традициями и праздниками народов Дагестана.

"Все это, в том числе развитие и укрепление новых творческих контактов между театральными кукольными коллективами в рамках фестиваля, станет существенным вкладом в процесс гуманитарного и культурного сотрудничества стран БРИКС и даст хороший импульс дружбе народов", - считает министр культуры Дагестана.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Дагестана, Департамент культуры межрегионального координационного совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей Москвы и Дагестанский государственный театр кукол при поддержке Минкультуры РФ, Союзов театральных деятелей России и Дагестана и администрации Махачкалы.